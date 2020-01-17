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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد واقعة ‘‘البكيني’’..عارضة أزياء سعودية تعترف بكل جرأة: هذا ما فعلته مع شاب في علاقة غير شرعية (فيديو فاضح)

بعد واقعة البكيني، أثارت عارضة الأزياء السعودية ريم الصانع الجدل من جديد، بعد نشرها فيديو لها وصفه الكثيرون بالجريء والمخالف للعادات بالمملكة، متهمين إياها بحثّ الشباب على إقامة علاقات غير شرعية. وهاجم النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الصانع التي سخرت في مقطع نشرته علي سناب شات من صديقتها التي تقدم لها النصيحة بشأن مواعدة أحد الشباب: ”بطلع موعد مع واحد، وأكون مبسوطة وهو ابن عيلة ومحترم لكي نستمتع بالعشاء سوياً، تيجي صاحبتي وتحكيلي رح يستغلك وما تعرفي كيف أهلوا يفكروا وأنا أعرف أكثر منك.. المفروض إنتي صاحبتي ولازم تفرحيلي وتشجعيني“، متهمة إياها بالغيرة منها، وأنها ”معقدة“. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: داعية سعودي يهز المملكة ويتجاوز "الخطوط الحمراء" بفتوى صادمة بشأن التصرفات الفاضخة للفتيات السعوديات (فيديو جريء) ترتيبات سعودية جديدة بالتزامن مع نشر تفاصيل زيارة طارق صالح الى الرياض ولماذا التقى بـ الأمير خالد بن سلمان شاهد المفاجاة: رئيس المخابرات يكشف عن الخطر الحقيقي على بلاده.. ليست إيران عاجل.. عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويستبدل الحليف الاماراتي ويعلن الولاء المطلق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان انقلاب خطير جدا.. على ولي العهد محمد بن سلمان من ابرز امير في الاسرة الحاكمة ومن اقرب المقربين للملك سلمان ومصير ولي العهد اصبح في كف عفريت Advertisements ليست عربية...مفاجأة غير متوقعة حول جنسية والدة سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق.. تفاصيل صدمت كل ابناء سلطنة عمان فيصل القاسم يفجر نبوءة مرعبة بشأن دولة عربية وتغيير اسمها ورئيس عربي يلغي القومية العربية ويكشف مصير اسود لايران السلطات السعودية تباغت الجميع وتوجه تحذير هام وشديد اللهجة للمصريين لهذا السبب الصادم الذي ارعب كل المصريين ( تفاصيل طارئة وردت قبل قليل ) وردنا الان.. بيان عااجل من الديوان الملكي السعودي والاعلان رسميا وفاة الأمير الوليد بن طلال بعد تعرضه لحادث سيارة مروع.. شاهد يمنية جميلة جدا من هذه المحافظة تشعر كل اليمنيين بالعار والخجل وتتفاخر بوصفها بالمثلية والشاذة جنسيا..تعرف عليها والى اي محافظة تنتمي ( صورة + الاسم ) مفاجأة مدوية .. تورط دنيا سمير غانم في فضائح الافلام الاباحية للمخرج خالد يوسف ..شاهد (صور فاضحة وخادشة للحياء ) وأثار الفيديو استياء النشطاء، حيث اعتبروا كلامها ريم تشجيعا على المواعدة والعلاقات غير الشرعية، مطالبين بمقاطعتها لأنها تمثل قدوة سيئة للفتاة الخليجية. وكانت الصانع قد أثارت الجدل حيث سبق أن تعرضت لانتقادات لاذعة بعد نشرها مقطع فيديو لها وهي ترتدي ”البكيني“ على شاطئ إحدى الدول الأجنبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.