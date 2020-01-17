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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يدمر أسلحة وتحصينات لمليشيا الحوثي بصعدة الجمعة 17 يناير 2020 الخليج 365 دمرت الدفاعات الجوية لقوات الجيش الوطني، أسلحة وتحصينات لمليشيات الحوثي بمديرية رازح غرب محافظة صعدة.

Advertisements وأكد قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس يحيى الربادي أن دفاعات الجو التابعة للواء السابع دمرت عيارات ثقيلة للمليشيات المتمركزة في "جبال بني معين والأذناب" الاستراتيجيين بمديرية رازح. وافاد "دكت مدفعية الجيش تحصينات للمليشيات، بالإضافة إلى استهداف تحركات لعناصرها في "سوار الأسفل" وأماكن أخرى بمنطقة بني معين ". وأوضح العميد الربادي إن استهداف تحصينات وتحركات المليشيات جاء، بعد تحديد أماكن تواجد سلاحها الثقيل ورصد تحركاتهم، علاوة على سقوط قتلى وجرحى من عناصر الإنقلابيين المتواجدين في المواقع المستهدفة.

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