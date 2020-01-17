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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - للقاهرة ومومباي.. 6 رحلات لطيران اليمنية اليوم الجمعة الجمعة 17 يناير 2020 الخليج 365 ينشر “الخليج 365” جدول رحلات طيران اليمنية، المقررة اليوم الجمعة، حيث تتوزع على القاهرة ومومباي.

رقم الرحلة: 609 خط الرحلة: القاهرة - عدن الإقلاع: 02.30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة الوصول: 06:30 صباحا رقم الرحلة: 600 خط الرحلة: عدن - القاهرة الإقلاع: 08:00 صباحا الوصول: 10:30 صباحا رقم الرحلة: 601 خط الرحلة: القاهرة - عدن Advertisements الإقلاع: 11:30 ظهرا بتوقيت القاهرة الوصول: 16:00 مساء رقم الرحلة: 608 خط الرحلة: عدن - القاهرة الإقلاع: 17:30 مساء الوصول: 20:00 مساء رقم الرحلة: 854 خط الرحلة: عدن - مومباي الإقلاع: 07:00 صباحا الوصول: 13:30 ظهرا رقم الرحلة: 855 خط الرحلة: مومباي - عدن الإقلاع: 15:00 عصرا الوصول: 16:30 مساء

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