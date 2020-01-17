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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قيادة التحالف بعدن تزور معسكر القطاع الغربي في ردفان
الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365
زارت قيادة قوات التحالف العربي في العاصمة عدن، الخميس، مقر قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد في منطقة القطاع الغربي، في ردفان بمحافظة لحج.
وأشادت قيادة التحالف العربي بعدن، خلال الزيارة، بالدور البطولي الكبير للواء الخامس في جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية الإرهابية، والدور الوطني للواء في فرض الأمن والاستقرار بالمناطق المحررة.
وتحرص قيادة التحالف العربي في عدن على تفقد جبهات القتال بالمحافظات المحررة، بهدف الإطلاع على تطورات الأوضاع العسكرية في كثير من القطاعات.
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