شاهد : طارق صالح يوجه رسالة لولده عفاش المعتقل بسجون الحوثيين في العاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - وجه قائد المقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، امس الخميس، رسالة لولده "عفاش" المعتقل بسجون مليشيا الحوثي، منذ اندلاع انتفاضة الثاني من ديسمبر قبل عامين.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر " بمناسبة يوم ميلاد ولده عفاش ، " في مثل هذا اليوم ولدت ياعفاش فأصبح للرجولة عيد ميلاد".
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وأضاف طارق " باسمي واسم عائلتنا القريبة ووطننا الكبير، باسم كل أب وأم لهم سجين ومعتقل لدى عصابة الكهنوت سنحتفل بك ونتعاهد حتى ينعم وطننا عبركم ومعكم بالحرية والسلام".
وتعتقل المليشيا الحوثية، نجل طارق صالح وشقيقه العقيد محمد محمد منذ أكثر من عامين.
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