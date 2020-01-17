شكرا لمتابعة خبر عن اليافعي : يشن هجوم حاد على الزبيدي .. عيدروس رجل فاشل وكاذب وبائع وهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجنرال الاحمر يلتقي بعدد من المسئولين والقادة العسكريين في الرياض وهذا تفاصيل ماقال لهم بيان عاجل من الديوان الملكي السعودي .. وفاة الأمير الوليد بن طلال بعد تعرضه لحادث سيارة مروع في الرياض شاهد : طارق صالح يوجه رسالة لولده عفاش المعتقل بسجون الحوثيين في العاصمة صنعاء عيدروس الزبيدي : يحذر من التفاف الإسلاميين على اتفاق الرياض

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