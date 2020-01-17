شكرا لمتابعة خبر عن الجنرال الاحمر يلتقي بعدد من المسئولين والقادة العسكريين في الرياض وهذا تفاصيل ماقال لهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلع نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، خلال لقائه، امس الخميس في الرياض ، مع محافظ البيضاء اللواء ناصر السوادي وقائد محور بيحان اللواء مفرح بحيبح وعدد من قادة الوحدات العسكرية، على المستجدات الميدانية وجهود استكمال تحرير المحافظة.

واستمع نائب رئيس الجمهورية من قيادة محافظة البيضاء إلى تقرير موجز عن الأوضاع في المحافظة والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها.

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وأشاد الفريق محسن بجهود وتضحيات أبطال الجيش وأبناء البيضاء المرابطين في مختلف الجبهات وما يسطرونه من ملاحم خالدة في مواجهة الميليشيا الإمامية الكهنوتية، مؤكداً تقدير واهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأطلع نائب الرئيس الحاضرين على عدد من المستجدات وآخرها الخطوات التي تتم في إطار تنفيذ اتفاق الرياض بإشراف ورعاية المملكة العربية السعودية ومن ضمنها التنفيذ الميداني للمصفوفة الجديدة والتي بدأت الثلاثاء الماضي، معبراً عن تفاؤله وأمله في أن يُوحّد الاتفاق كل جهود اليمنيين بما يخدم دحر المشروع الحوثي الإيراني الذي يتربص بكل أبناء الوطن والعمل على استعادة الدولة وصولاً إلى الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم التي هي فرصة للجميع.

وشدد على رص الصفوف وتكثيف الجهود لتحقيق النصر ودحر التمرد الذي تسبب في معاناة الشعب اليمني، والتفاني في سبيل خدمة أبناء المحافظة وبسط الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

من جانبهم عبر محافظ البيضاء والقادة عن تقديرهم لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية، مؤكدين بذل أقصى الجهود بما من شأنه طرد ميليشيا الانقلاب والإرهاب واستتباب الأمن ورفع المعاناة عن أبناء المحافظة.