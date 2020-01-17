شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..في عهد بن سلمان , ومن علامات الساعة "عرس وزغاريد وتبرج وتمايل ومباركات , في جوف الكعبة "..فيديو صادم !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/17 الساعة 04:34 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

داول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غريب من نوعه لاحتفال عروس بزفافها في الحرم المكي الشريف. وأظهر مقطع الفيديو تجول العروسان بملابس الزفاف في الحرم المكي، وتعالت أصوات الزغاريد والمباركات!. وتفاعلت العروس مع إحدى صديقاتها والتي قدمت لها التهانئ قائلة: “مبروك.. مبروك”.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ..في عهد بن سلمان , ومن علامات الساعة "عرس وزغاريد وتبرج وتمايل ومباركات , في جوف الكعبة "..فيديو صادم !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.