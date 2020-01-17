شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرا الامم المتحدة ,تعلن عن اجتماع للجنة الاقتصادية المشكلة من ممثلين عن الحكومة الشرعية والحوثيين ..وتجبرهم على القبول بتداول العملة الجديدة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/17 الساعة 03:54 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قالت وكالات خارجية" طالب المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث قيادة الحوثيين بالتراجع عن إجراءات منع تداول الطبعة الجديدة من الفئات النقدية الصادرة عن البنك المركزي بعدن. كما أبدى رغبته في ترتيب انعقاد اجتماع للجنة الاقتصادية المشكلة من ممثلين عن الحكومة الشرعية والحوثيين في العاصمة الأردنية، عمّان؛ بحيث يكرّس الاجتماع لبحث سبل التخفيف من معاناة المواطنين في المحافظات غير المحررة، وإنهاء تداعيات الإجراءات الحوثية غير المسؤولة التي فرضت المزيد من الأعباء على كاهل السكان من قبيل حظر تداول الطبعة الجديدة من الفئات النقدية، والاتفاق على آلية ملزمة؛ لصرف رواتب الموظفين.



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