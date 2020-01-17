شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سلطان عمان الجديد يثلج صدور الشعب العماني ويصدر أول قراراته الشجاعة التي ستزلزل دول الخليج .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء مواقع السوشيال ميديا ومواقع التوك شو العربية والعالمية صورا لخبرا نشره الاعلامي المصري معتز مطر حيث اكد مطر ان السلطان العماني الجديد هيثم بن طارق آل سعيد قد رفض إدخال الكحـ ـ ـوليات في القصر الرئاسي.

هذا وقد تابع مطر حديثه في برنامجه فقال “إن السلطان العماني الجديد هيثم بن طارق آل سعيد يرفض الاملاءات الخارجية وقد أمر بإدخال القرآن الكريم لداخل القصر بالإضافة لرفع الأذان أيضا ” ؛ ولم يتسنى لنا التاكد من الخبر سوى من هذا المصدر.

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وقد أدى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، اليمين القانونية سلطانًا تاسعًا لعُمان، في انتقال سلسل للسلطة، إثر الكشف عن وصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي توفـ ـي مساء الجمعة.

والسلطان الجديد هو ابن عم نظيره الراحل، ويعود أصله للمؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد) عام 1741 م التي تتولى أسرته حكم البلاد، وتعد من أقدم الأسر العربية الحاكمة بصورة متواصلة.

ووفق إعلام محلي، سبق أن تولى السلطان الجديد العديد من المناصب، حيث كان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية “عمان 2040” ووزيرا للتراث والثقافة منذ فبراير/ شباط 2002 وحتى 11 يناير/ كانون الثاني 2020.

كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية.

وتولى رئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986 وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.

وهو من مواليد العام 1954، وعمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد.

وعلى خلاف السلطان الراحل، الذي لم يكن لديه أولاد أو أشقاء يرثون العرش، فالسلطان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور لديه 4 أولاد بينهم بنتان.