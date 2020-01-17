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صنعاء - ياسمين الخيامي - داعية سعودي يهز المملكة ويتجاوز "الخطوط الحمراء" بفتوى صادمة بشأن التصرفات الفاضخة للفتيات السعوديات (فيديو جريء)

في سابقة أولى في السعودية تجاوز داعية مؤيد للانفتاح في بلاده، الخطوط الحمراء داخل المجتمع المحافظ بإطلاق فتوى صادمة بشأن الفتيات في المملكة، الراغبات بالاستقلال عن أهلهن.

وقال الداعية عبدالله المعيوف في برنامج "معالي المواطن" على قناة MBC، مساء الأربعاء: "بعد أن تبلغ الفتاة سن الرشد وتسكن في مكان معلوم لوحدها، فإنها تكون قد مارست حقًا مشروعًا من أبسط حقوقها في الحياة".

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داعية سعودي يهز المملكة ويتجاوز "الخطوط الحمراء" بفتوى صادمة بشأن التصرفات الفاضخة للفتيات السعوديات (فيديو جريء)

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وتساءل "المعيوف": "لماذا نأتي عند الذكر عندما يخرج ويقرر أن يستقل ونقول يا أخي ما عليك شىء، لكن إذا اختارت الفتاة أن تستقل في مدينة آمنة كنا نعارض هذا الحق"، مؤكدًا أن هذا حقها.

وشنّ مغردون هجومًا واسعًا على الداعية؛ إذ قال بعضهم إنه لم يستند على شئ في حديثه، فيما تناول آخرون الجدل الدائر على نحو ساخر، بين تعليقات تهكمية.

وسبق أن أثار الداعية السعودي، الذي يعرف نفسه بأنه مستشار شرعي؛ جدلًا حول أحاديثه، وسبق أن قال: إن "النظر المحرم ليس هو مطلق النظر، ولكن هو النظر الذي يكون بشهوة".