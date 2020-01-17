شكرا لمتابعة خبر عن الكويتي عبد الله النفيسي يكشف المسكوت عنه ومفاجأة مزلزلة بشأن أحداث سوريا وينبش “فضايح“ الملف الخليجي بكل شجاعة.. شاهد ماذا قال وارعب حكام الخليج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الكويتي عبد الله النفيسي يكشف المسكوت عنه ومفاجأة مزلزلة بشأن أحداث سوريا وينبش “فضايح“ الملف الخليجي بكل شجاعة.. شاهد ماذا قال وارعب حكام الخليج

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كانت هذه تفاصيل خبر الكويتي عبد الله النفيسي يكشف المسكوت عنه ومفاجأة مزلزلة بشأن أحداث سوريا وينبش “فضايح“ الملف الخليجي بكل شجاعة.. شاهد ماذا قال وارعب حكام الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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