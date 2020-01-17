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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست عربية...مفاجأة غير متوقعة حول جنسية والدة سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق.. تفاصيل صدمت كل ابناء سلطنة عمان

كشفت صحيفة خليجية مفاجأة غير متوقعة بشأن والد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق وعلاقته بتركيا. وقال موقع صحيفة "إرم نيوز" الإماراتي، إن طارق بن تيمور والد السلطان الجديد لا يزال على قيد الحياة ويبلغ الآن من العمر نحو 100 عام. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: داعية سعودي يهز المملكة ويتجاوز "الخطوط الحمراء" بفتوى صادمة بشأن التصرفات الفاضخة للفتيات السعوديات (فيديو جريء) ترتيبات سعودية جديدة بالتزامن مع نشر تفاصيل زيارة طارق صالح الى الرياض ولماذا التقى بـ الأمير خالد بن سلمان شاهد المفاجاة: رئيس المخابرات يكشف عن الخطر الحقيقي على بلاده.. ليست إيران عاجل.. عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويستبدل الحليف الاماراتي ويعلن الولاء المطلق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان انقلاب خطير جدا.. على ولي العهد محمد بن سلمان من ابرز امير في الاسرة الحاكمة ومن اقرب المقربين للملك سلمان ومصير ولي العهد اصبح في كف عفريت Advertisements ليست عربية...مفاجأة غير متوقعة حول جنسية والدة سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق.. تفاصيل صدمت كل ابناء سلطنة عمان فيصل القاسم يفجر نبوءة مرعبة بشأن دولة عربية وتغيير اسمها ورئيس عربي يلغي القومية العربية ويكشف مصير اسود لايران السلطات السعودية تباغت الجميع وتوجه تحذير هام وشديد اللهجة للمصريين لهذا السبب الصادم الذي ارعب كل المصريين ( تفاصيل طارئة وردت قبل قليل ) وردنا الان.. بيان عااجل من الديوان الملكي السعودي والاعلان رسميا وفاة الأمير الوليد بن طلال بعد تعرضه لحادث سيارة مروع.. شاهد يمنية جميلة جدا من هذه المحافظة تشعر كل اليمنيين بالعار والخجل وتتفاخر بوصفها بالمثلية والشاذة جنسيا..تعرف عليها والى اي محافظة تنتمي ( صورة + الاسم ) مفاجأة مدوية .. تورط دنيا سمير غانم في فضائح الافلام الاباحية للمخرج خالد يوسف ..شاهد (صور فاضحة وخادشة للحياء ) وأشار الموقع إلى أن والد السلطان الجديد ولد عام 1920 في مدينة إسطنبول لأم تركية وكان في بداية حياته يجد صعوبة في التحدث باللغة العربية في سنواته الأولى في تركيا مع والدته. وأصبح هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا جديدا لعمان السبت الماضي خلفًا لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي عن عمر يناهز الـ79 عامًا. وتم اختيار السلطان هيثم بن طارق لتولي الحكم بناء على وصية تركها السلطان قابوس، بعد أن دعا مجلس الدفاع الأعلى في السلطنة مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد. كان السلطان الجديد وزيرا للتراث والثقافة، وعينه السلطان قابوس عام 2013 رئيسا للجنة الرئيسية المسؤولة عن تطوير السلطنة ضمن ما يعرف برؤية 2040.

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