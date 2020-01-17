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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرنامج السعودي: تطوير مطار الغيضة في مرحلته النهائية الجمعة 17 يناير 2020 الخليج 365 أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، دخول مشروع تأهيل مطار الغيضة، في محافظة المهرة، مرحلته النهائية.

Advertisements وأوضح في بيان، الخميس، المشروع يسمح لمطار الغيضة استقبال الرحلات الداخلية والدولية بقدرة استيعابية أكبر وبنية تحتية متطورة وخدمات ومرافق تخدم المسافرين. ودشن الرنامج السعودي منذ أيام، مشروع لتأهيل مطار العاصمة عدن الدولي.

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