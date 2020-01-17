عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صراع الإتاوات.. الجشع يفتك بمليشيا الحوثي في إب

الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

في وقت تفتك الأمراض بأهالي المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، طال مليشيا الحوثي وباءً قاتلا مبعثه الجشع وليس تردي الأوضاع الصحية، وسط تفاقم صراع فرض النفوذ للسيطرة على الإتاوات، إلى درجة سقوط قتلى وجرحى.



وخلال الأسبوع الماضي، تصاعدت الصراعات الداخلية بين قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية، في محافظة إب، إلى حد سقوط قتلى وجرحى بين قيادات ميدانية.

وكشفت مصادر محلية، عن احتجاز نجل القيادي الحوثي علي عبدالله الوشلي، ويدعى أحمد الوشلي، المُعين من المليشيا الحوثية مديرا لأمن مدينة القاعدة، في العناية المركزة بإحدى مستشفيات مدينة إب فجر الخميس.

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وأوضحت أن الوشلي يرقد في حالة حرجة، بعد إصابته بعدة طلقات نارية، خلال اشتباكات مسلحة، في سوق القات بمفرق ذي السفال، جنوب المحافظة.

وقالت المصادر، إن الوشلي أصيب في اشتباكات، مساء الأربعاء، بين مسلحين تابعين لوالده، ومرافقي المشرف الحوثي.

وأرجعت الاشتباكات إلى الخلاف بين القيادي الحوثي الوشلي ومشرف المليشيا، حول النفوذ والجبايات ونقاط جمع إتاوات مالية تعود لصالح تلك القيادات.

وأشارت إلى أن تبادل إطلاق النار جرى بصورة كثيفة وسط السوق مما أدى لحالة من الرعب والهلع في أوساط المواطنين الذين تركوا السوق وفروا من المكان.

ووقعت الاشتباكات بعد ساعات من إقدام مليشيا الحوثي على قتل الشاب فؤاد الصامت وإصابة شقيقه سليم، في مدينة إب.