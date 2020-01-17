عمليات قنص تفتك بمرتزقة العدوان في عسير

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عسير



لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الامريكي مصرعهم واصيب اخرون، في عمليات قنص في محور عسير.

وأكد مصدر عسكري أن وحدة القناصة تمكنت من قنصل 4 مرتزقة سودانيين و 5 مرتزقة يمنيين في جبهة محازة الشرقية بمحور عسير.

وأضاف المصدر أن وحدة المدفعية استهدفت بالعديد من القذائف آليات تحمل مجاميع من المرتزقة غربي حرض خلفت قتلى وجرحى في صفوف العدو.

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