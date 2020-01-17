الحكومة اليمنية تتخذ عدداً من القرارات الهامة بشأن رعاية أسر الشهداء وجرحى الحرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري المنعقد الثلاثاء بصنعاء، اتخاذ عدداً من القرارات والإجراءات المتصلة بأسر الشهداء ومنها إنشاء صندوق لرعاية أسر الشهداء تحدد مصادر تمويله وفقا لآلية تمويل الصناديق القائمة.

وأقر المجلس تخصيص قطعتي أرض لكل أسرة من أسر الشهداء والجرحى لبناء مساكن لها سواء بأمانة العاصمة أو المحافظات والمديريات، وكذا تخصيص نسبة لأبناء الشهداء والجرحى كمنح في الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة وفي كليات المجتمع والمعاهد المهنية وفي المدارس الخاصة والكليات العسكرية والأمنية.

ووجه المجلس وزارة الخدمة المدنية والتأمينات باعتماد درجات وظيفية لأبناء الشهداء وجرحى الحرب في إطار خطط التوظيف السنوية والتعاون مع وزارة المالية بشأن الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

كما وجه مجلس الوزراء جميع الوزرات والمؤسسات الحكومية التي يوجد فيها شهداء أو جرحى حرب من موظفيها توفير الرعاية اللازمة لأسرهم وتخصيص إعاشة شهرية لها.

وكلف المجلس وزير الصحة العامة والسكان باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس بشأن تخصيص منح علاج مجانية لأسر الشهداء والجرحى في مستشفيات أمانة العاصمة والمحافظات بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية والعلاجية بصورة مجانية ودائمة.