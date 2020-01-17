شكرا لمتابعة خبر عن ماذا حدث : تيليمن تصدم مستخدمي الإنترنت في اليمن وتعلن عجزها عن تفعيل البدائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إطلاق نار كثيف في قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة الموقتة عدن لقمع المتظاهرين الشرعية : تبرم اتفاقية مع الصين والأخيرة تؤكد انها ستدعم اليمنيين في كافة المجالات مصادر تكشف ترتيبات سعودية جديدة وتفاصيل زيارة طارق صالح الى الرياض ولماذا التقى بـ بن سلمان امرأة شجاعة تفاجئ الجميع وتواجه الحوثيين وحدها دفاعا عن منزلها وتنجح في إخراج وطرد المليشيات والزينبيات المدججات بمختلف أنواع الأسلحة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا حدث : تيليمن تصدم مستخدمي الإنترنت في اليمن وتعلن عجزها عن تفعيل البدائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.