شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : مليشيا الحوثي , تستقدم تعزيزات عسكرية ,افراد ومعدات واسلحة, والسبب ..تستعد لأجتياح هذه المحافظة الجنوبية من عدة محاور !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/17 الساعة 01:00 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

تواصل ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، دفع تعزيزات قتالية وحشد جديد في محافظة الضالع جنوب البلاد.

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وقالت مصادر مطلعة إن ميلشيا الحوثي المتمردة دفعت بتعزيزات قتالية وبشرية جديدة إلى جبهات غرب وجنوب غربي مدينة قعطبة. وأضافت المصادر" أن خمسة أطقم عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي، وصلت إلى منطقة الطاحون بمديرية الحشا، على متنها عدد من العناصر الحوثية وأسلحة وذخائر.

وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي استقدمت تعزيزاتها من معسكر الحمزة بمحافظة إب، ودفعت بها إلى جبهات المحور الغربي والجنوبي الغربي للفاخر، غربي قعطبة. وفي منطقي شليل وباب غلق، دفعت ميلشيا الحوثي المتمردة بتعزيزات إلى مؤخرة جبهة باب غلق جنوبي شليل، شمال الفاخر، على الجهة الغربية لمدينة قعطبة عاصمة المديرية وفقا للمصادر.

وفي المحور الشمالي لقعطبة، أفادت المصادر أن المليشيا تواصل بدفع تعزيزاتها التي كانت قد دفعتها أمس الأربعاء، واستهدفتها مدفعية القوات المشتركة ما أدَّى إلى سقوط خمسة قتلى بينهم القيادي الحوثي "نسيم بابكر.

