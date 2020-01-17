شكرا لقرائتكم خبر عن الاطاحة ب الجنرال الاحمر وتعيين بن دغر نائبا لرئيس الجمهورية , وبن مبارك الخارجية , وطارق صالح الدفاع .."تفاصيل مفاجأة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالتزامن مع دخول اتفاق الرياض المرحلة الثانية والمتعلق بالشق السياسي , تسريبات بأسماء رئيس ووزراء الحكومة الجديده .

وبحسب ما تداولة ناشطون واعلاميين عن تداول في اروقة رئاسة الجمهورية ,اسماء الوزراء الجدد .

ابرز الاسماء الذين تم تداول اسماؤهم والمناصب الوزارية :

الدكتور احمد بن عبيد دغر "نائبا لرئيس الجمهوريه".

الدكتور معين عبد الملك "رئيسا للوزراء" وهناك خلاف والعيسي من اكثر المعارضيين .

العميد طارق صالح "وزيرا للدفاع ".

الدكتور عوض بن مبارك "وزيرا للخارجيه "

وحقيبة الداخلية ذهبت للانتقالي الجنوبي .

وينتظر في الايام القادمة الاعلان الرسمي عن الحكومة وتأكيد او نفي هذه التسريبات .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاطاحة ب الجنرال الاحمر وتعيين بن دغر نائبا لرئيس الجمهورية , وبن مبارك الخارجية , وطارق صالح الدفاع .."تفاصيل مفاجأة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.