شكرا لقرائتكم خبر عن اِندلاع اشتباك في مقر القيادة العامة لقوات الحزام الامني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً وسقوط قتلى وجرحى !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/17 الساعة 02:36 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قتل جندي واصيب آخرين خلال اندلاع اشتباك متقطعة في مقر القيادة العامة لقوات الحزام الامني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، في معسكر اكتوبر بمدينة جعار محافظة ابين، قبل بضع ساعات.

المصادر أفادت أن الاشتباك نتيجة خلافات بين لجنة صرف المرتبات وعدد من جنود الانتقالي الغاضبين بسبب استقطاعات طالت مرتباتهم.

وأضافت المصادر في تصريح صحفي رصده " أحداث نت " قبل قليل، أن اللجنة كانت تهم بمغادرة المعسكر دون استكمال عملية الصرف المرتبات لكافة الجنود المتواجدين، فباشرها الجنود بإطلاق الرصاص.

واشارت المصادر ان اللجنة تسببت بحالة غضب كبيرة بين الجنود ليندلع اشتباك محدود بين حراسات اللجنة وبعض الجنود قبل ان تدخل قوات أخرى من الحزام وتفض الاشتباك.

