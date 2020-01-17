شكرا لقرائتكم خبر عن في غاية الخطورة.. أمريكا وبريطانيا توجهان طعنة غادرة للتحالف والشرعية وتقدمان للحوثي تقنية متطورة لا يمكن الحصول عليها ابدا وتمكنه من السيطرة الكاملة على اليمنيين ( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف ناشطون اخبار مؤكدة عن سبب انقطاع الانترنت في اليمن. وذكر ناشطون على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي التحليل الاقرب للمنطق والاكثر اقترابا من الحقيقة. وجاء في ما تداوله الناشطون ما يلي: المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وشركة تيليمن إلى أواخر العام 2019 كانت لديها 4 كوابل للسعات الدولية تغذيها من اربع شركات دولية، اثنتان امريكية، وواحدة بريطانية، وواحدة عمانية وهي: أقرأ أيضا : اِندلاع اشتباك في مقر القيادة العامة لقوات الحزام الامني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً وسقوط قتلى وجرحى !! Advertisements الاطاحة ب الجنرال الاحمر وتعيين بن دغر نائبا لرئيس الجمهورية , وبن مبارك الخارجية , وطارق صالح الدفاع .."تفاصيل مفاجأة" 1- Cogent Communications امريكية 2- PCCW Global, Inc. امريكية 3- Reliance Globalcom Limited بريطانية 4- Oman Telecommunications Company عمانية

توقفت الشركات رقم 2،3،4 عن تغذية المؤسسة العامة للاتصالات بداية السنة الجديدة ولم يتبق الا كابل واحد يغذي المؤسسة وهو من الشركة رقم واحد Cogent Communications واضافوا: ايش سبب توقف الثلاث الشركات عن تغذية المؤسسة؟؟!! الاجابة هي عدم قدرة المؤسسة على سداد مبالغ استئجار الكوابل الثلاثة لسنة جديدة. ايش سبب رفع اسعار النت في اخر شهور السنة الماضية وايش اسباب منع تدوال العملة الجديدة وايش اسباب اختلاف سعر الصرف بين مناطق الشرعية والحوثي وايش اسباب ايقاف اضراب اصحاب الشبكات؟ الاجابو لكل تلك الاسئلة انه كانت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في سباق مع الزمن في محاولة لجمع السيولة المالية من النقد الاجنبي والدولار لكي تفي بالتزاماتها للشركات الدولية التي تغذيها في السعات الدولية ولكن يبدو ان الزمن كان اسرع وانتهت السنة ولم تستطع المؤسسة ان تفي بالتزاماتها الا لشركة دولية واحدة، وتم قطع التغذية من ثلاثة كوابل اخرى وتم اختلاق قصة قطع الكابل لحفظ ماء الوجه.

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