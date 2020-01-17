شكرا لقرائتكم خبر عن وردللتو..القضاء اللبناني يقصم ظهر الفنانة نانسي عجرم وينهي مشوارها الفني ويعلن رسميا سجنها 10 سنوات دون القبول باي اطلاق سراح مشروط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت تقارير لبنانية اليوم الأربعاء، أن القضاء اللبناني، وجه لـ فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، تهمة "القتل القصد"، إثر حادث إطلاقه النار على شخص سوري في منزلهما منذ أسبوعين.

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وحسب وكالة الأنباء اللبنانية: "ادعت القاضية غادة عون بجناية القتل القصدي على د.فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، وذلك بالمادة 547 معطوفة على المادة 229 التي تنص على أنه "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر".

وأحالت القاضية اللبنانية غادة عون، الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.

ولقي شاب سوري يدعى محمد الموسى مصرعه قتلا بالرصاص على يد زوج الفنانة نانسي عجرم عقب اقتحام الفيلا الخاصة بهما.

وقال المحامي اللبناني ماجد عطواني انا لفنانة نانسي عجرم ستقضي 10 سنوات في السجن بتهمة تضليل العدالة ومساعدة زوجها في التغطية على جريمته البشعة .

واضاف" لن يسمح القضاء اللبناني باي اطلاق سراح مشروط للفنانة نانسي كون الجريمة فيها حق عام وخاص.