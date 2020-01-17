شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن يوسف الحميدي .. يمني يتربع على عرش شبكة التواصل تيك توك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يسير سباق الأرقام في مواقع التواصل الاجتماعية، بوتيرة عالية، خصوصا في التطبيق الصيني المنطلق حديثا تيك توك، والذي حاز على اعجاب عدد كبير من الشباب في العالم.

وفي اليمن، برز نجم الشاب يوسف الحميدي، على التطبيق بعدد متابعين تجاوز 29الف خلال ثلاثه اشهر فقط ... وهذا في عالم الأرقام خصوصا في شبكة حديثة الظهور مثل تيك توك رقما صعبا، يطمح من خلالها الحميدي الوصول للعالمية.

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ويقدم الموهوب اليمني، على حسابه الذي حمل وسم yousefalhomydy.... مقاطع كوميدية مختلفة، تنوعت بين تقمص شخصيات من الدراما العربية تركت اثرا لدى المشاهد العربي.

وبين مقاطع التمثيل وتقليد وقائع ساخرة من المجتمعات العربية، وجه من خلالها الشاب يوسف رسائل هادفة، موصلا معاها الابتسامة الى كل من شاهد فيديوهاته.

فيما يلي بعض فيديوهات المشهور اليمني في تيك توك يوسف الحميديو

https://vm.tiktok.com/XcEU4j/