شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرارات جمهورية تغير شكل اليمن .. إسناد وزارة الدفاع للعميد طارق صالح والخارجية لبن مبارك ..والانتقالي يظفر بالداخلية ..(اسماء وتفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بالتزامن مع دخول المرحلة الثانية من اتفاق الرياض حيز التنفيذ ، بدأ تسريب اسماء وزراء الحكومة الجديدة .

وقال ناشطون واعلاميون أن هناك اسماء بدأ تداولها في اروقة الرئاسة ، ابرزها تعيين طارق محمد عبدصالح وزيرا للدفاع ، وعوض بن مبارك وزير للخارجية ، وإسناد وزارة الداخلية للمجلس الانتقالي .

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كما كشفت التسريبات عن تعيين الدكتور احمد عبيد بن دغر نائبا ثانيا لرئيس الجمهورية ، فيما لازالت الخلافات حول رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الذي تصر السعودية على بقاءه في منصبة ، بينما يحشد أحمد العيسي لتغييره

الجدير بالذكر أن طارق محمد عبدالله صالح كان قد قام بزيارة مفاجئة للعاصمة السعودية الرياض ، والتقى يوم امس وزير الدفاع السعودي.