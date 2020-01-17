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صنعاء - ياسمين الخيامي - فيصل القاسم يفجر نبوءة مرعبة بشأن دولة عربية وتغيير اسمها ورئيس عربي يلغي القومية العربية ويكشف مصير اسود لايران

كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن دولة عربية . وقال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": انتظروا أشهراً قليلة فقط وستجدون أن روسيا دخلت العراق وصارت صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة نيابة عن الأمريكي والإسرائيلي ..ومسكينة إيران هذه السنة ستكون وبالاً عليها في كل مكان...هذا هو عام إيران الأسود...انتظروا وراح تشوفوا .....هيك بتقول العصفورة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فيصل القاسم يفجر نبوءة مرعبة بشأن دولة عربية وتغيير اسمها ورئيس عربي يلغي القومية العربية ويكشف مصير اسود لايران السلطات السعودية تباغت الجميع وتوجه تحذير هام وشديد اللهجة للمصريين لهذا السبب الصادم الذي ارعب كل المصريين ( تفاصيل طارئة وردت قبل قليل ) وردنا الان.. بيان عااجل من الديوان الملكي السعودي والاعلان رسميا وفاة الأمير الوليد بن طلال بعد تعرضه لحادث سيارة مروع.. شاهد ورد الان: "السعودية" ترفض تولي طارق عفاش منصب وزير الدفاع ولقاء الرياض كان حاسما وتحذير شديد اللهجة للعميد طارق والخبر ينزل كالصاعقة على حراس الجمهورية احذر من شراء او تناول هذه "المنشطات الجنسية" لأنها ستقتل رغبتك الجنسية وتجعل زوجتك تخلعك فورا ودون تردد (تعرف عليها واحذر تناولها ) بعد تهديدات العميد العتيبي قائد القوات السعودية في عدن..عيدروس الزبيدي يصعق ابناء الجنوب ويعلن الخضوغ الكامل للجنرال الاحمر ويسلم كل الاسلحة دون قيد او شرط الملك سلمان يباغت المغتربين اليمنيين ويخص ابناء 5 محافظات يمنية بمكرمة ملكية لاتقدر بثمن والتنفيذ فورا ودون ابطاء... تعرف على المكرمة الغالية Advertisements يمنية جميلة جدا من هذه المحافظة تشعر كل اليمنيين بالعار والخجل وتتفاخر بوصفها بالمثلية والشاذة جنسيا..تعرف عليها والى اي محافظة تنتمي ( صورة + الاسم ) وردنا الان تحذير عاجل وخطير جدا ..مادة في عبوات المياه البلاستيكية تُسبب العقم والسرطان ! مفاجأة مدوية .. تورط دنيا سمير غانم في فضائح الافلام الاباحية للمخرج خالد يوسف ..شاهد (صور فاضحة وخادشة للحياء ) طريقة رهيبة للسعوديات لوداع العزوبية والعنوسة ..كل أربع فتيات يتزوجن رجل وأحد» ويوفرون له بيت الأحلام ولا يهم جنسية المتقدم للزواج ورد للتو.. ماكان يخشاه الحوثي وقع بالفعل...المشاط يباغت الجميع ويعلن الحرب ضد جماعة الحوثيين وينسف بقرارات جديدة اساس الحكم في دولة الحوثي الرجعيه..!! ورد للتو.. قاسم سليماني يقلب منطقة الرئيس صالح راسا على عقب والحوثيون يجن جنونهم ويقومون يهذا العمل المرعب في مديرية سنحان ( صورة ) اشهر طبيب أوروبي يرعب كل حكام دول مجلس التعاون الخليجي ويكشف أمر خطير عن مرض السلطان قابوس جعل ملوك وامراء الخليج يشعرون بالرعب والهلع وأضاف: عاشت القومية العربية: بشار الاسد ، يصدر مرسوماً يغير بموجبه اسم "مؤسسة الطيران العربية السورية"، حيث يلغي فيه كلمة العربية ليصبح "مؤسسة الطيران السورية". وهذا مؤشر على أننا ذاهبون باتجاه الفيدرالية التي اقترحتها روسيا وقالت ليس هناك شعب عربي في سوريا بل هناك شعوب مختلفة.

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