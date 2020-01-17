شكرا لمتابعة خبر عن ورد الان: "السعودية" ترفض تولي طارق عفاش منصب وزير الدفاع ولقاء الرياض كان حاسما وتحذير شديد اللهجة للعميد طارق والخبر ينزل كالصاعقة على حراس الجمهورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الان: "السعودية" ترفض تولي طارق عفاش منصب وزير الدفاع ولقاء الرياض كان حاسما وتحذير شديد اللهجة للعميد طارق والخبر ينزل كالصاعقة على حراس الجمهورية

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان: "السعودية" ترفض تولي طارق عفاش منصب وزير الدفاع ولقاء الرياض كان حاسما وتحذير شديد اللهجة للعميد طارق والخبر ينزل كالصاعقة على حراس الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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