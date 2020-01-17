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صنعاء - ياسمين الخيامي - احذر من شراء او تناول هذه "المنشطات الجنسية" لأنها ستقتل رغبتك الجنسية وتجعل زوجتك تخلعك فورا ودون تردد (تعرف عليها واحذر تناولها )

-------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فيصل القاسم يفجر نبوءة مرعبة بشأن دولة عربية وتغيير اسمها ورئيس عربي يلغي القومية العربية ويكشف مصير اسود لايران السلطات السعودية تباغت الجميع وتوجه تحذير هام وشديد اللهجة للمصريين لهذا السبب الصادم الذي ارعب كل المصريين ( تفاصيل طارئة وردت قبل قليل ) وردنا الان.. بيان عااجل من الديوان الملكي السعودي والاعلان رسميا وفاة الأمير الوليد بن طلال بعد تعرضه لحادث سيارة مروع.. شاهد ورد الان: "السعودية" ترفض تولي طارق عفاش منصب وزير الدفاع ولقاء الرياض كان حاسما وتحذير شديد اللهجة للعميد طارق والخبر ينزل كالصاعقة على حراس الجمهورية احذر من شراء او تناول هذه "المنشطات الجنسية" لأنها ستقتل رغبتك الجنسية وتجعل زوجتك تخلعك فورا ودون تردد (تعرف عليها واحذر تناولها ) بعد تهديدات العميد العتيبي قائد القوات السعودية في عدن..عيدروس الزبيدي يصعق ابناء الجنوب ويعلن الخضوغ الكامل للجنرال الاحمر ويسلم كل الاسلحة دون قيد او شرط Advertisements الملك سلمان يباغت المغتربين اليمنيين ويخص ابناء 5 محافظات يمنية بمكرمة ملكية لاتقدر بثمن والتنفيذ فورا ودون ابطاء... تعرف على المكرمة الغالية يمنية جميلة جدا من هذه المحافظة تشعر كل اليمنيين بالعار والخجل وتتفاخر بوصفها بالمثلية والشاذة جنسيا..تعرف عليها والى اي محافظة تنتمي ( صورة + الاسم ) وردنا الان تحذير عاجل وخطير جدا ..مادة في عبوات المياه البلاستيكية تُسبب العقم والسرطان ! مفاجأة مدوية .. تورط دنيا سمير غانم في فضائح الافلام الاباحية للمخرج خالد يوسف ..شاهد (صور فاضحة وخادشة للحياء ) طريقة رهيبة للسعوديات لوداع العزوبية والعنوسة ..كل أربع فتيات يتزوجن رجل وأحد» ويوفرون له بيت الأحلام ولا يهم جنسية المتقدم للزواج ورد للتو.. ماكان يخشاه الحوثي وقع بالفعل...المشاط يباغت الجميع ويعلن الحرب ضد جماعة الحوثيين وينسف بقرارات جديدة اساس الحكم في دولة الحوثي الرجعيه..!! ورد للتو.. قاسم سليماني يقلب منطقة الرئيس صالح راسا على عقب والحوثيون يجن جنونهم ويقومون يهذا العمل المرعب في مديرية سنحان ( صورة ) اشهر طبيب أوروبي يرعب كل حكام دول مجلس التعاون الخليجي ويكشف أمر خطير عن مرض السلطان قابوس جعل ملوك وامراء الخليج يشعرون بالرعب والهلعtyle="text-align: justify;">حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة الصحة والسكان في الحكومة اليمنية، يوم الأربعاء، من منتجات دوائية ”منشطة جنسيا“، تباع في الصيدليات اليمنية، بعد يومين فقط من تحقيق استقصائي نشرته ”إرم نيوز“، يناقش قضية انتشار الأدوية المزورة في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، عن البيان الذي نشرته الهيئة العليا للأدوية، أن منتجين يحملان اسم ”العسل الملكي الأصلي“، ومنتج ”شيدا“، وهما منتجان يستخدمان كمحفزات جنسية، ”يحتويان على مادة دوائية غير معلن عنها، وهي مادة فيردنافيل والتي تسبب في انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل إلی مستوى خطير، ويمكن أن تشكل خطرا على المرضى المصابين بأمراض القلب والسكر وارتفاع في نسبة الدهون الخاصة، وخاصة للمرضى الذين يتناولون أدوية تحتوي النيترات“.

وأوصت الهيئة في بيانها بسرعة التخلص من العينات الموجودة لدى الوكلاء، وسحب المنتج من السوق وعدم استيراده.

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