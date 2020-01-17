شكرا لمتابعة خبر عن بعد تهديدات العميد العتيبي قائد القوات السعودية في عدن..عيدروس الزبيدي يصعق ابناء الجنوب ويعلن الخضوغ الكامل للجنرال الاحمر ويسلم كل الاسلحة دون قيد او شرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد تهديدات العميد العتيبي قائد القوات السعودية في عدن..عيدروس الزبيدي يصعق ابناء الجنوب ويعلن الخضوغ الكامل للجنرال الاحمر ويسلم كل الاسلحة دون قيد او شرط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تهديدات العميد العتيبي قائد القوات السعودية في عدن..عيدروس الزبيدي يصعق ابناء الجنوب ويعلن الخضوغ الكامل للجنرال الاحمر ويسلم كل الاسلحة دون قيد او شرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.