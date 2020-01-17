الجوف: الأمن يضبط أكثر من 250 برميل وقود كانت في طريقها للحوثيين

ضبطت قوات الأمن بمحافظة الجوف، (شمال شرق اليمن) الخميس، شاحنتين على متنهما وقود طائرات مسيّرة كانتا في طريقهما إلى مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقال مدير عام الجمارك بمحافظة الجوف مساعد الشيبه "أنه تم ضبط شاحنتين على متنهما 256 برميل‎ من وقود الطائرات المسيّرة، في طريقهما إلى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية".



وأضاف في تصريح نقله موقع الجيش "سبتمبر نت" أنه تم تمويه الوقود بفواتير مادة "التينار"، وذكر انه "تم احالة الكمية المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية".



وأشار "أنه تم نقل سائقي الشاحنتين إلى البحث الجنائي لإكمال التحقيقات معهما".

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