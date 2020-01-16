تفقد إنجاز مشروعي كورنيش صيرة وملعب الحبيشي في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020 Advertisements عدن - الخليج 365 تفقد وكيل وزارة الأشغال لقطاع الأشغال المهندس حسين عقربي والوكيل المساعد لقطاع الأشغال المهندس علي عامر، على أعمال إنجاز مشروعي كورنيش صيرة وملعب الحبيشي لكرة القدم الجاري تنفيذهما بمديرية صيرة بمحافظة عدن.

واطلع عقربي وعامر، يرافقهم مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو، على اللمسات الأخيرة لاستكمال تنفيذ المشروعين وفقاً للمواصفات الفنية المحددة. وأكدا على أهمية إنجاز مشروعي الكورنيش الذي يعد متنفس للعائلات وملعب الحبيشي لإتاحة المجال أمام الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية.

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