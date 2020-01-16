شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقدم كبير لقوات الجيش في مديرية قطابر بمحافظة صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020 الخليج 365 ـ متابعات قال مراسل قناة "الحدث" محمد العرب، إن مواجهات ليلية بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي تدور في مناطق بمديرة قطابر التابعة لمحافظة صعدة. Advertisements وأضاف العرب، أن المواجهات طوال الأيام الماضية انتهت بسيطرة قوات الجيش على مناطق مهمة في المديرية. وكانت القوات الحكومية قد سيطرة على سوق آل ثابت في المديرية خلال مواجهات سابقة. وأكد العرب أن سيطرة الجيش الوطني على سوق آل ثابت والقمم المجاورة له يُعجّل حسم المعركة مع الميليشيات الحوثية.

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