إختتام مشروع الفصول الدراسية البديلة في ثلاث محافظات يمنية بتمويل كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

عدن - الخليج 365

اختتمت مؤسسة إستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية مشروع الفصول الدراسية البديلة في محافظات لحج وأبين ومأرب بتمويل الجمعية الكويتيةللإغاثة.

Advertisements

وفي حفل الختام الذي أقيم اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن بحضور محافظ محافظة لحج اللواء أحمد التركي، ووكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور باسليم وأمين عام مجلس محلي محافظة أبين مهدي الحامد، أكد باسليم، أهمية المشروع الذي سيساهم في تطوير سير العملية التعليمية بالمحافظات المحررة، مشيدا بدور وتدخلات مؤسسة استجابة في قطاع التعليم.

من جانبه أشار المدير التنفيذي لمؤسسة استجابة المهندس طارق لكمان، إلى الجهود التي بذلوها لنجاح المشروع الذي أستمر ثمانية أشهر ويستفيذ منه 3600 طالب وطالبة، و الذي يسعون من خلاله إلى التخفيف من معاناة الطلاب والطالبات والتقليل الإزدحامات التي تشهدها المدارس جراء ظروف الحرب التي تسببت بنزوح الكثير منهم من منازلهم، مثمنا دور وزارة التربية والتعليم في تسهيل مهامهم لنجاح المشروع.

بدوره أشار نائب مدير مكتب الجمعية الكويتية للإغاثة باليمن الدكتور عادل باعشن، إلى المشاريع التي تنفذها الجمعية الكويتية للإغاثة في شتى المجالات خصوصا قطاع التعليم بمختلف المحافظات اليمنية، ومثمنا دور مؤسسة استجابة لهذا التنفيذ المتميز ومواجهة التحديات الصعبة التي مر بها المشروع.