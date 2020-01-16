أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية اليوم الخميس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020 الخليج 365 ـ خاص ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمن للفترة المسائية من يومنا الخميس، كانون الثاني 16، 2020، والتي جاءت على النحول التحالي:

ـ صنعاء.. عنصر حوثي يقتل شابا عن طريق الدهس بالسيارة https://www.elyamnelaraby.com/451461 ـ مندوب اليمن في مجلس الأمن: مليشيا الحوثي غير جادة في تحقيق السلام https://www.elyamnelaraby.com/451457 ـ صعدة.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع لمليشيا الحوثي في كتاف https://www.elyamnelaraby.com/451454/ ـ "مسام" يؤمِّن أكثر من 10 مناطق ملغومة في مديريات المخا وموزع والوزاعية بتعز https://www.elyamnelaraby.com/451453 ـ محسن يطلع على المستجدات الميدانية في محافظة البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/451447 ـ تعرف على آخر تحديث مسائي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/451446/ ـ بالفيديو.. المشتركة ترصد خنادق حوثية جديدة في المناطق الخاضعة للرقابة الأممية https://www.elyamnelaraby.com/451445/ ـ البركاني يبحث مع سفير الاتحاد الأوربي جهود تنفيذ اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/451443 ـ استشهاد جندي وإصابة آخر في انفجار لغم حوثي شمال لحج https://www.elyamnelaraby.com/451442 ـ مليشيا الحوثي تستقدم تعزيزات من محافظة إب إلى مديرية الحشا بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/451448 ـ القوات الجنوبية تواصل انسحابها من أبين تنفيذا لاتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/451440 ـ خلال إحاطته إلى مجلس الأمن.. غريفيث: من المفترض أن يتحقق السلام في اليمن خلال العام الحالي https://www.elyamnelaraby.com/451437

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