عــــاجل : عيدروس الزبيدييفجرها مدوية ويعلن هذه العملة ستكون بديلة للريال اليمني بعد اتفاق الرياض

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عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements a href="https://yemen-now.com/news5551107.html">حذر الزبيدي أيضا من أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الجنوب قد تشكل عاملا إضافيا لإفشال اتفاق الرياض وقال العملة اليمنية تتعرض الى انهيار كبير ومن المحتمل خلال أشهر معدودة أن ننتقل إلى استخدام العملة السعودية او الدولار في الجنوب لأنها ستصبح لا قيمة لها نهائيا وتابع قد يؤدي إلى تعثر اتفاق الرياض والجانب الإنساني مهم جدا بالنسبة إلينا مشيرا الى أن الجنوب يواجه تحديات كبيرة وأكد الزبيدي هناك نقص حاد من المخزون الغذائي المخازن فارغة في الجنوب ولا يوجد فيها احتياطي لعشرة أيام إضافة إلى ذلك يعاني أبناء الجنوب من تأخر الرواتب ودعا الزبيدي السعودية والمجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات لليمن

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