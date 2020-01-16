شكرا لقرائتكم خبر عن وسط صمت السلطات والمجلس الانتقالي , وبعد ان نفذ صبرهم ,قرروا ان يشنوا هجوم كاسح على مليشيا الحزم الامني في منفذ العلم في مدخل عدن !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/16 الساعة 09:46 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

رفع سائقو شاحنات نقل كبيرة وصغيرة شكو إلى قيادة وزارة الداخلية والمجلس الانتقالي، بقيام عناصر مسلحة تابعة لـ " الإنتقالي" في منفذ العلم في مدخل عدن الشرقي، بنهبهم مبالغ كبيرة مقابل السماح بمرور شاحناتهم. أقرأ أيضا : Advertisements مهما كان عمرك ..تناول هذا المشروب الرخيص والموجود في بيتك وودع العجز واثار الشيخوخه وتمتع بجسد وروح الشباب !! وأوضحوا في شكوى رصدها "أحداث نت " اليوم، على موقع "الوطن العدنية"، ان المبالغ التي تنهبها منهم عناصر الحزام الأمني تصل الى اكثر من 30 الف على كل شاحنة محملة، و 15 ألف ريال على السيارة (الدينة) .

وطالبوا قيادة وزارة الداخلية والجهات المختصة بالتدخل لوقف هذا النهب وهذه التقطعات والجبابات غير القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وسط صمت السلطات والمجلس الانتقالي , وبعد ان نفذ صبرهم ,قرروا ان يشنوا هجوم كاسح على مليشيا الحزم الامني في منفذ العلم في مدخل عدن !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.