شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية .. القبض على الفتيات المخالفات للذوق العام بالرياض .. شاهد بالصور والفيديو الملابس التي ارتدوها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت السلطات السعودية اعتقال عدد من النساء؛ لمخالفتهن "الذوق العام" في العاصمة الرياض، التي تحتضن فعاليات مكثفة تشهد إقبالا كبيرا، تخللتها بعض حالات التجاوز.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه جرى تطبيق العقوبات المقررة تجاه نساء ارتكبن 9 مخالفات "خادشة للحياء"، الإثنين الماضي.

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وأوضح التويجري أن ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات جاء في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) بتاريخ 4 /8/ 1440هـ.

ولم تعلن على الفور تفاصيل الوقائع التي شهدت مخالفة الذوق العام، ولا طبيعة العقوبة الموقعة على المخالفات.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا، خلال الأيام الماضية، عدة حالات انتشرت مقاطعها على نطاق واسع.