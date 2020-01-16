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صنعاء - ياسمين الخيامي - يمنية جميلة جدا من هذه المحافظة تشعر كل اليمنيين بالعار والخجل وتتفاخر بوصفها بالمثلية والشاذة جنسيا..تعرف عليها والى اي محافظة تنتمي ( صورة + الاسم )

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