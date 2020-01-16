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صنعاء - ياسمين الخيامي - انقلاب خطير جدا على ولي العهد محمد بن سلمان من ابرز امير في الاسرة الحاكمة ومن اقرب المقربين للملك سلمان ومصير ولي العهد اصبح في كف عفريت

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد“، بعض تفاصيل الأحداث الهامة التي جرت على الساحة السعودية مؤخراً، مشيراً إلى تغيب ولي العهد محمد بن سلمان عن جلسات مجلس الوزراء لـ”3″ جلسات متتالية.

وقال “مجتهد” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن الادارة الأمريكية، طلبت من وزارة الدفاع السعودية رفع الاستعداد

العسكري للحد الأقصى، خشية رد إيراني على اغتيال قاسم سليماني.

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الأمير خالد ينقلب على ولي العهد

وفي جزئية أخرى قال “مجتهد” إن ولي العهد محمد بن سلمان “تغيب” عن مجلس الوزراء لثلاث جلسات متتالية، مضيفاً:

“يعتقد أن جرعة مادة ما ارتفع منسوبها في دمه ولا يريد أن ينفضح!”.





وكشف مجتهد عن اختفاء الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، منذ أكثر من شهر كامل، متوقعاً ان يكون قيد الإقامة الجبرية.

وكان مجتهد قد كشف مطلع العام الماضي عن اتجاه محمد بن سلمان، للإطاحة بابن عمه أمير منطقة مكة المكرمة خالد

الفيصل وذلك بعد تحريض الأخير للملك على ابن سلمان مستغلا قضية خاشقجي.

وقال “مجتهد” إن ابن سلمان أبقى الفيصل في إمارة مكة لأنه من كبار آل سعود الذين رضوا بـ”الخنوع” له، فاستفاد منه

كدليل على أنه يحترم الجيل القديم، “وقد أبلى خالد وأخوه تركي بلاءً حسنا في تسويق شخصيته، لكن يبدو أنه ارتكب

تصرفين أغضبا مبس، ولذلك لم يجدد له الإمارة بعد نهاية الفترة تهيئة لإزاحته”.

وبعد هذا التسريب بأيام أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير خالد الفيصل، أوكل لنائبه الأمير بدر بن سلطان لإدارة شؤون مكة.

وبحسب ما نقلته “واس” جاء أمر الإنابة بزعم تمتع الأمير خالد الفيصل بإجازته السنوية.

ويتولى الأمير بدر منصب نائب أمير مكة المكرمة منذ ديسمبر 2018 بناء على أمر أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.