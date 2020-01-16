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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. بيان عااجل من الديوان الملكي السعودي والاعلان رسميا وفاة الأمير الوليد بن طلال بعد تعرضه لحادث سيارة مروع.. شاهد

أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، بعد تعرضه لغيبوبة لمدة 14 عاماً، إثر حادث سيارة خلال دراسته العلوم العسكرية في العاصمة البريطانية لندن. جاء صدور البيان كالتالي: إنتقل إلى رحمة الله تعالى الأربعاء الموافق 20/ 5/ 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- بعد صلاة العشاء، اليوم الخميس الموافق 21/ 5/ 1441هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. يذكر أن الأمير الشاب، خالد بن طلال، أصيب أمس بنزيف حاد في الرئة مما فشل الأطباء من السيطرة على النزيف، معرباً والده عن حزنه الشديد لفقدان الأمير الشاب الوليد المعروف شعبياً بـ”الأمير النائم” رحمه الله، وتم إزالة الأجهزة عنه بعد التأكد من وفاته والتي دامت أكثر من 14 عام، إثر تعرض لحادث سير منذ 14 عام ودخل إلى المستشفى، وقال الأطباء بأنه ميت دماغياً، إلا أن والده خالد بن طلال رفض إزالة الأجهزة عنه، أملاً في تحسن حالته. يشار إلى أن الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، والده، هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة. ورفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تعازيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي في وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود. وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد، نرفع تعازينا لقيادتنا الحكيمة، ونسأل الله تعالى أن يتغمد سمو الأمير الوليد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: يمنية جميلة جدا من هذه المحافظة تشعر كل اليمنيين بالعار والخجل وتتفاخر بوصفها بالمثلية والشاذة جنسيا..تعرف عليها والى اي محافظة تنتمي ( صورة + الاسم ) وردنا الان تحذير عاجل وخطير جدا ..مادة في عبوات المياه البلاستيكية تُسبب العقم والسرطان ! مفاجأة مدوية .. تورط دنيا سمير غانم في فضائح الافلام الاباحية للمخرج خالد يوسف ..شاهد (صور فاضحة وخادشة للحياء ) طريقة رهيبة للسعوديات لوداع العزوبية والعنوسة ..كل أربع فتيات يتزوجن رجل وأحد» ويوفرون له بيت الأحلام ولا يهم جنسية المتقدم للزواج ورد للتو.. ماكان يخشاه الحوثي وقع بالفعل...المشاط يباغت الجميع ويعلن الحرب ضد جماعة الحوثيين وينسف بقرارات جديدة اساس الحكم في دولة الحوثي الرجعيه..!! Advertisements ورد للتو.. قاسم سليماني يقلب منطقة الرئيس صالح راسا على عقب والحوثيون يجن جنونهم ويقومون يهذا العمل المرعب في مديرية سنحان ( صورة ) اشهر طبيب أوروبي يرعب كل حكام دول مجلس التعاون الخليجي ويكشف أمر خطير عن مرض السلطان قابوس جعل ملوك وامراء الخليج يشعرون بالرعب والهلع ليس السلطان قابوس ولا السلطان الجديد ولا وزير الدفاع ..العمانيون يباغتون سلطانهم ويطلقون على هذه الشخصية لقب عين الصقر التي لا تنام ( صورة + الاسم ) رسميا..الشرعية تباغت الجنوبيين وتربك كل حسابات عيدروس الزبيدي وتعلن هذا الامر الخطير الذي سيقلب كل الامور على راس الانتقالي وهذا ما سيقوم به الرئيس هادي العمانيون يذرفون الدموع ويبكون مثل الاطفال بعد الكشف رسميا عن رسالة سلطانهم المحبوب الاخيرة التي خطّها بيده قبل وفاته ( نص الرسالة المبكية ) بن سلمان يباغت والده الملك سلمان ويوجه ضربة معلم لولي عهد ابو ظبي وينتزع منه اقوى ورقة ستدمر كل احلام الاماراتيين في اليمن وتعجل برحيلهم بشكل نهائي توجيه من الديوان الملكي وتحركات سعودية عاجلة بشأن ضحايا يمنيين لقو مصرعهم بطريقة مرعبة ومخيفة ومليون ريال سعودي لكل ضحية والد القتيل السوري يباغت الجميع وينقذ حياة "نانسي عجرم" ومستقبلها الفني ويبيع حياة ابنه بثمن سيجعله مليونير..ونانسي تطير فرحا وتوافق على حتى لو طلب كل ثروتها

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