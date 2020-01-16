شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو.. ماكان يخشاه الحوثي وقع بالفعل...المشاط يباغت الجميع ويعلن الحرب ضد جماعة الحوثيين وينسف بقرارات جديدة اساس الحكم في دولة الحوثي الرجعيه..!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. ماكان يخشاه الحوثي وقع بالفعل...المشاط يباغت الجميع ويعلن الحرب ضد جماعة الحوثيين وينسف بقرارات جديدة اساس الحكم في دولة الحوثي الرجعيه..!!

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو.. ماكان يخشاه الحوثي وقع بالفعل...المشاط يباغت الجميع ويعلن الحرب ضد جماعة الحوثيين وينسف بقرارات جديدة اساس الحكم في دولة الحوثي الرجعيه..!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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