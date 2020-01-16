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صنعاء - ياسمين الخيامي - طريقة رهيبة للسعوديات لوداع العزوبية والعنوسة ..كل أربع فتيات يتزوجن رجل وأحد» ويوفرون له بيت الأحلام ولا يهم جنسية المتقدم للزواج

ضجت مواقع التواصل الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بمقترح غريب تداوله عددا من الشباب من ناشطي السوشال ميديا .

وينص المقترح الجديد على محاربة العنوسة بين النساء من خلال إجتماع اربع فتيات والاتفاق على الزواج من رجل واحد .

واضافة إلى ذلك اقترح بعض الناشطين ان تقوم الاربع الفتيات بجمع مبلغ مالي لشراء بيت مشترك يعيشون فيه مع عريسهم ، ويعينونه في توفير احتياج الحياة .

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طريقة رهيبة للسعوديات لوداع العزوبية والعنوسة ..كل أربع فتيات يتزوجن رجل وأحد» ويوفرون له بيت الأحلام ولا يهم جنسية المتقدم للزواج

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الجدير بالذكر ان دول الخليج ، على رأسها المملكة العربية السعودية تشهد ارتفاع كبير في العنوسة

وفي اخر تقرير لها ، كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ان نسبة الإناث السعوديات اللاتي قد تزوجن عند أعمار تزيد عن ( 32) سنة هي : 2.8% ، ونسبة العنوسة بين السعوديات هي : 10.07% (بين كل 10 من الإناث السعوديات اللاتي بلغن 15 سنة وأكثر هناك واحدة يمكن أن توصف أنها بلغت سنالعنوسة) .

واوضحت الهيئة أن عدد السعوديات المصنفات عوانس بلغ227.860 أنثى سعودية تجاوزت عمر 32 سنة ولم تتزوج.