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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. قاسم سليماني يقلب منطقة الرئيس صالح راسا على عقب والحوثيون يجن جنونهم ويقومون يهذا العمل المرعب في مديرية سنحان ( صورة )

داهمت قوات كبيرة من الحوثيين مديرية سنحان مسقط رأس الرئيس السابق علي عبد الله صالح للمرة الخامسة على التوالي للقبض على قيادي مؤتمري كبير بعد انتقاده لرفع المليشيا صور قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني .

وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " اليوم الأربعاء أن الحوثيين اجتاحوا صالة أفراح بقرية ارتل التابعة لمديرية سنحان محافظة صنعاء بقوة كبيره من العناصر الحوثية والتي ألقت القبض على الأستاذ أمين الغذيفي مدير مكتب التربيه بمحافظة صنعاء سابقا .

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ورد للتو.. قاسم سليماني يقلب منطقة الرئيس صالح راسا على عقب والحوثيون يجن جنونهم ويقومون يهذا العمل المرعب في مديرية سنحان ( صورة )

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وأضافت المصادر أن الغذيفي كان قد حضر للإحتفال بعرس أحد أقاربه والذي ينتمي إلى نفس قريته وتجمعهما علاقة تصاهر اسمة قناف محسن نجاد وكان ينتقد في حديثه في صالة الأفراح المليئة بالضيوف

الحوثيين لرفعهم صور المجرم قاسم سليماني ورفيقه المهندس .

واكدت المصادر أن أحد الجواسيس التابعة للمليشيا نقلت تسجيل صوتي لحديث الغذيفي لقيادات تابعة للمليشيا والتي بدورها حركت حملة واجتاحت القرية والقت القبض على الغذيفي واقتادوه إلى جهة مجهولة .

الجدير ذكره أن قرية ارتل هي إحدى قرى عزلة الربع الغربي بمديرية سنحان التابعة لمحافظة صنعاء .