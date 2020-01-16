شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. فتاة سعودية حسناء تصدم الجميع و ترقص بملابس عارية تماماً أمام الجميع .. ومفاجأة بشأن ماحدث معها (فيديو صادم) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - ظهرت فتاة سعودية معروفة باسم مودل روز إنتشر لها فيديو نشرته على حسابها وهي ترقص شبه عارية وبملابس جريئة جدا وشفافة، وأثارت ضجة واسعة في مواقع التواصل الإجتماعي بعد إعادة تداول الفيديو بشكل واسع، وحصل على الكثير من التعليقات و الإنتقادات لما وصلت إليه الحال في بلاد الحرمين، وفتيات بلاد الحرمين.

وظهرت السعودية مودل روز في مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي بنطال بنفسجي ضيق وجاكت قصير يظهر بطنها بالكامل وشعر كيري أصفر. وبدت روز في الفيديو وهي ترقص بشكل مثير وتقوم ببعض الحركات المعروفة بيدها لمحاكاة كلمات الأغنية الشهيرة.

لكن ما أن انتشر المقطع بين المتابعين على إنستغرام حتى انهال الهجوم على الفاشينيستا السعودية، معتبرين ذلك يخالف دين و عادات وتقاليد المملكة التي كانت في وقت من الأوقات محافظة، قبل غزوة ولي العهد بن سلمان مع سيفه المشلول وزير الوناسة في المملكة تركي آل الشيخ، الذي حول بلاد الحرمين إلى بلاد الفسق و الفجور و الرقص و الطبل.

وقالت إحدى المعلقات ”إن مودل هذه محنة داعية الله بلا تبتلى بها“، ووصف آخر المشهد بالانحراف، فيما قال ثالث ”وين أهل السعودية عنها؟ ”.

Advertisements

وموديل روز هي عارضة أزياء سعودية الأصل الشهيرة بلقب ”باربي الخليج“ أو ”باريس هيلتون العرب“، ولدت في المملكة وأصلها من المدينة المنورة اسمها الحقيقي ”روزانا“.

واشتهرت روز بعدما انتقلت إلى أمريكا لتكمل تعليمها وتواصل شهرتها هناك، وحققت نجاحات مبهرة مع أكبر الماركات العالمية لتكون أول سعودية وخليجية وعربية في هذا المجال وتم اختيارها لتكون أول شخصية عربية من حيث قوة الجمهور والأداء وجمال إطلالتها.

ودافعت روز في وقت سابق عن نفسها، بعد الهجوم عليها بسبب شكل ملابسها التي تظهر بها في أغلب صورها وهي عارية البطن وأجزاء أخرى، قائلة: ”أنا لبسي خاص فيني أنا.. أهلي غير أهلكم.. وتفكير أهلي غيركم.. وتربيتهم لي غيركم.. وتقاليدنا غير تقاليدكم.. كل واحد له طريقة لبس غير الأخر.. واللي ينتقد هذا الكلام يبقي إنسان جاهل“

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فتاة سعودية حسناء تصدم الجميع و ترقص بملابس عارية تماماً أمام الجميع .. ومفاجأة بشأن ماحدث معها (فيديو صادم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.