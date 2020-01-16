شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. مليشيا الحوثي تواصل خروقاتها للهدنة وتقصف مواقع في حيس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020 الخليج 365 ـ الحديدة واصلت مليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في حيس بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف. ولفتت المصادر إلى أن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها القناصة على مواقع أخرى بالمديرية خلال ساعات الظهيرة . وصعَّدت مليشيات الحوثي من انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية التي تنص على وقف إطلاق النار، حيث تقوم بعمليات قصف واستهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية بشكل يومي في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة .

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