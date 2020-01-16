تعز.. إصابة 6 أطفال جراء انفجار لغم حوثي في مديرية الوازعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

قالت مصادر محلية إن 6 أطفال أصيبوا بجروح متفاوتة، إثر انفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية في إحدى مناطق مديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.

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وذكرت المصادر أن 6 أطفال أصيبوا بجرح متفاوتة اثنان منهم حالتهما بالغة جراء انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي أمام منازل المواطنين في قرية الصُفي، قبل تحرير المنطقة.

وأوضحت المصادر، أن اللغم انفجر بالأطفال أثناء ما كانوا يلعبون أمام أحد المنازل في المنطقة حيث سارع الأهالي لإسعاف الأطفال المصابين ونقلهم إلى المستشفى الميداني بالمخا لتلقي العلاج اللازم.

وأسماء الأطفال المصابين هم: وجدان ماجد محمد، 9 سنوات - ناصر بن ناصر محمد، 10 سنوات - سهيل صبري محمد، 11 سنة - مفيد صدام محمد، 8 سنوات - أحمد عبده محمد، 6 سنوات - كهلان صبري محمد، 12 سنة.

يشار إلى أن الألغام والعبوات الناسفة المختلفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في الأحياء السكنية والطرقات والمزارع في مديريات محافظة تعز خلفت مئات الشهداء وأضعافهم من الجرحى الذين بترت أطرافهم خلال الثلاثة الأعوام الماضية.