صنعاء.. عنصر حوثي يقتل شابا عن طريق الدهس بالسيارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أقدم مسلح من مليشيا الحوثي على دهس شاب بسيارته في جولة تعز بالعاصمة صنعاء.

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وقالت مصادر محلية إن أحد الحوثيين من سكان المنطقة أقدم عن طريق العمد على دهس شاب يدعى "نبيل" والذي يعمل محملاً في فرزة جولة تعز بالعاصمة ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأوضحت المصادر أن العنصر الحوثي أقدم بعد مشادات كلامية مع شاب على دهسه بسيارته حتى الموت مع سبق الإصرار والترصد ولاذ بالفرار.

وأكدت المصادر أن مليشيات الحوثي طالبت الأهالي عبر مكبر الصوت بالجامع بالضغط على أسرة القتيل للقبول بالدية، غير أن الأسرة رفضت وطالبت بالقصاص.