- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. خطيبة الصحفي جمال خاشقجي تبعث برسالة هامة للسلطان هيثم بن طارق.. هذا ما جاء فيها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - Hatice Cengiz / خديجة✔@mercan_resifi
إن التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العُمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيباً، ولا تقبل ابداً أن تُلقى فيها بذور الفرقة والشقاق
السلطان #قابوس_بن_سعيد
?ref_src=twsrc%5Etfw">February 12, 2019
إن التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العُمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيباً، ولا تقبل ابداً أن تُلقى فيها بذور الفرقة والشقاق— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi)
السلطان #قابوس_بن_سعيد pic.twitter.com/cIkRvcOg5p
إن التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العُمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيباً، ولا تقبل ابداً أن تُلقى فيها بذور الفرقة والشقاق
السلطان #قابوس_بن_سعيد pic.twitter.com/cIkRvcOg5p
Advertisements— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) February 12, 2019
٧٧١
إن التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العُمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيباً، ولا تقبل ابداً أن تُلقى فيها بذور الفرقة والشقاق— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) February 12, 2019
السلطان #قابوس_بن_سعيد pic.twitter.com/cIkRvcOg5p
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. خطيبة الصحفي جمال خاشقجي تبعث برسالة هامة للسلطان هيثم بن طارق.. هذا ما جاء فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.