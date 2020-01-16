بالصور.. الجيش اليمني يكشف عن مشاهد لحطام طائرة “CH-4”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

وزع الإعلام الحربي، اليوم الخميس، مشاهد لحطام الطائرة الاستطلاعية القتالية CH-4 التي تم إسقاطها في محافظة الجوف الأسبوع الماضي.

وأظهرت المشاهد قيام افراد من الجيش اليمني واللجان الشعبية بجمع حطام الطائرة، وأجزاء الطائرة وهي في حالة جيدة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع، إن المشاهد التي تم الكشف عنها لحطام طائرة استطلاع مقاتلة من “CH-4″ كانت الدفاعات الجوية اليمنية قد تمكنت من اسقاطها في محافظة الجوف، بـ”صاروخ أرض جو سيكشف عنه لاحقاً”.

وأضاف سريع:” الطائرة الاستطلاعية المقاتلة هي الثالثة من نوعها، تم اسقاطها أثناء قيامها بأعمال عدائية في الأجواء اليمنية”.

وسبق وأن أعلنت القوات اليمنية عن اسقاطها لطائرتين مقاتلة من نوع “CH-4” في كل من جيزان الحدودية في 29 أغسطس العام الفائت، ومحافظة صعدة شمالي غربي اليمن في 23 ديسمبر 2018.

وطائرة “CH-4” بدون طيار، صناعة صينية ، ولديها إمكانيات الاستطلاع والقصف، وتعد الأولى من نوعها التي يتم تصديرها إلى خارج الصين.

وكان الإعلام الحربي قد وزع خلال الأيام الماضية مشاهدا تظهر لحظة رصد الطائرة واستهدافها بصاروخ أرض جو وسقوطها جراء الإصابة المباشرة.