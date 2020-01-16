شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة كبرى.. أدلة تورط سعود القحطاني في مقتل خاشقجي ستخرج للعلن وستهز عرش ابن سلمان قريبا والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - وأضاف المعارض السعودي اللاجئ إلى كندا :” لو كنت مسؤولا لطلبت الاستئناف ومحاولة إدانة القحطاني بأسرع وقت ممكن لأن كل شيء معروف سلفا “.



وأثار قرار القضاء السعودي بتبرئة سعود القحطاني، ونائب مدير الاستخبارات العامة السابق أحمد عسيري من جريمة قتل الكاتب جمال خاشقجي، جدلا واسعا في مواقع التواصل.

ورأى مغردون أن القرارات التي اتخذتها المحكمة غير عادلة، وأن الجلسات لم تكن علنية، ولم تتصف بالشفافية، حتى أنها أجبرت الحضور على عدم البوح بتفاصيل المحاكمة، وفق النشطاء.

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الصحف العالمية التي تناولت أدلة تدين سعود القحطاني، ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي شخصياً، منها تبادل مراسلات بين الاثنين قبل وأثناء وبعد عملية اغتيال خاشقجي، وذلك وفق تقرير للاستخبارات الأمريكية تم نشره العام الماضي، ونشرت “وول ستريت جورنال” أجزاء منه.

صباح الخير ..



أعتقد أن هناك فضيحية (تاريخية) كبرى ستخرج للعلن عن دور سعود القحطاني في قضية مقتل جمال خاشقجي رحمه الله .. ربما يكون توقيت خروجها قبيل قمة العشرين مثلا !



لو كنت مسؤولا لطلبت الاستئناف ومحاولة إدانة القحطاني بأسرع وقت ممكن لأن كل شيء معروف سلفا .. — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) January 12, 2020

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